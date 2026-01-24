Australian Open 2026, Errani e Paolini sprecano tre match point e si arrendono a Birrell/Gibson nel 2° turno

Si ferma al secondo turno l’avventura di Sara Errani e Jasmine Paolini nel tabellone del doppio femminile degli Australian Open 2026. Le due azzurre cedono alle padrone di casa Kimberly Birrell e Talia Gibson al termine di una battaglia durata 2 ore e 36 minuti, chiusa sul punteggio di 3-6 6-3 7-6(8). Un match intenso e sofferto, interrotto nel corso del terzo set per le elevate temperature, che hanno imposto l’attivazione del protocollo previsto in questi casi. Un ko che lascia l’amaro in bocca alle campionesse olimpiche, soprattutto per le tre palle match non sfruttate nel finale.

PRIMO SET – L’avvio è subito favorevole alle azzurre, che mettono sotto pressione le avversarie già nel primo turno di servizio di Gibson. Errani e Paolini si procurano una palla break, ma Birrell è attenta a intercettare lo smash di Sara e a chiudere il game. Un’altra chance per il duo tricolore viene cancellata dalla volée della stessa Birrell, ma la pressione italiana è costante e alla lunga paga: Paolini accelera su Gibson, che non riesce a contenere la potenza della toscana, e arriva il break del 4-2. La reazione delle australiane non tarda, con il controbreak sul servizio di Errani grazie a una serie di soluzioni vincenti di Gibson. Le azzurre, però, non si scompongono: Errani presidia bene la rete, Paolini trova una risposta profonda e il nuovo allungo vale il 5-3, preludio al 6-3 finale, chiuso rapidamente sul servizio di Jasmine.

SECONDO SET – La ripresa scorre senza particolari scosse fino all’1-2, quando il servizio di Errani torna a vacillare sotto i colpi delle australiane. Il break arriva a zero e viene immediatamente confermato, complice un lob di Sara che non trova il campo e vanifica la possibilità di controbreak. Si entra in una fase di maggiore lotta, con un paio di game molto combattuti, ma l’inerzia del set non cambia e Birrell e Gibson amministrano il vantaggio fino al 6-3 che rimette la sfida in equilibrio.

TERZO SET – Dopo tre game iniziali senza particolari brividi, il quarto diventa una vera maratona. Le australiane sprecano quattro occasioni per il 2-2, le italiane falliscono quattro palle break, finché alla quinta opportunità Birrell, in evidente calo, cede: è 3-1 per Errani e Paolini, che volano rapidamente sul 4-1. Lo strappo, però, non è decisivo: le padrone di casa rientrano in partita poco prima della sospensione per il caldo. Si riprende alle 19:20 locali (09:20 italiane) e sul 6-5 le azzurre si procurano tre match point, ma non riescono a chiudere. Si arriva così al super tie-break, giocato punto a punto, in cui alla fine sono Birrell e Gibson a esultare, imponendosi 10-8 e spegnendo il sogno delle italiane.