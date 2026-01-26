Australian Open 2026, dominio dei big: sette top-8 ai quarti, non accadeva da 17 anni

Gli Australian Open 2026 stanno entrando nella storia del tennis: per la prima volta in 17 anni, ben sette delle prime otto teste di serie si sono qualificate per i quarti di finale di uno Slam. Un risultato che non si vedeva dal 2009 nel torneo di Melbourne e che sottolinea come i principali favoriti stiano rispettando il loro status in uno dei tabelloni più equilibrati degli ultimi anni.

Il percorso fino agli ottavi ha visto poche sorprese nel segmento d’élite del ranking: i big del circuito mondiale hanno dimostrato continuità e controllo, consolidando il valore delle loro posizioni in classifica. Tra gli uomini, il numero 1 del mondo Carlos Alcaraz ha superato agevolmente Tommy Paul e conferma di poter ambire al titolo senza aver ancora ceduto un set nel torneo.

Jannik Sinner, numero 2 del ranking, ha vinto il derby italiano contro Luciano Darderi con autorevolezza e si prepara a un quarto difficile contro un rivale di alto profilo. Alexander Zverev è avanzato senza troppe difficoltà dopo una prestazione solida contro Francisco Cerundolo, mostrando la sua esperienza nei momenti decisivi.

Non da meno, Lorenzo Musetti, quinta testa di serie, ha firmato una convincente vittoria contro Taylor Fritz, centrando il suo primo quarto di finale agli Australian Open e diventando una delle note più positive per l’Italia in questo Slam. L’unico a essere assente, nel conteggio delle teste di serie, è il canadese Felix Auger-Aliassime (eliminato al primo turno). Al suo posto c’è lo statunitense Learner Tien.