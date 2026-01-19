Australian Open 2026, Djokovic domina Martinez e si qualifica per il secondo turno

Nell’incontro di primo turno degli Australian Open 2026 Novak Djokovic, testa di serie numero quattro, domina lo spagnolo Pedro Martinez 6-3 6-2 6-2 in due ore, ottiene la vittoria numero 100 nel torneo australiano e si qualifica per i trentaduesimi di finale. Nel prossimo turno il serbo affronterà l’italiano Francesco Maestrelli, vincitore in cinque set contro il francese Atmane.

Il serbo difende autorevolmente il turno di battuta inaugurale e, alla seconda opportunità, sfrutta il doppio fallo del rivale per il break del 2-0. Martinez, dopo aver salvato la palla dello 0-4, si sblocca con il game del 3-1 e, dopo aver salvato due set point, accorcia sul 5-3. Sul successivo turno di servizio Djokovic non trema e sigla il 6-3 del primo parziale.

L’iberico difende la battuta e sigla l’1-0, l’ex numero uno del mondo replica a zero per l’1-1 e, sull’errore di rovescio di Martinez, sigla il break del 2-1. Il giocatore spagnolo si salva ai vantaggi per il 3-2. La testa di serie numero quattro continua a spingere, si procura il vantaggio con il micidiale rovescio lungolinea e, sul nuovo colpo fuori misura del rivale, scappa sul 5-2. Il serbo è implacabile al servizio e, alla prima possibilità, chiude 6-2.

La terza frazione di gioco si apre con l’1-0 firmato dallo spagnolo, il suo avversario martella con il diritto per l’1-1. Il numero 71 ATP, dopo aver annullato palla break, firma il 2-1. La svolta arriva nel quinto gioco quando il serbo capitalizza la prima opportunità per ottenere il break del 3-2 sull’errore di diritto del rivale. Djokovic, molto ben centrato, non si volta più indietro dopo aver conquistato il vantaggio, vince gli ultimi tre giochi, si procura match point con l’ace e nello stesso modo chiude il match con il conclusivo 6-2.

Djokovic chiude la sua maiuscola prestazione con 15 ace, non commette doppi falli e mette dentro il 77% di prime. Il serbo si aggiudica il 93% dei punti quando mette dentro la prima e l’85% quando deve affidarsi alla seconda. La testa di serie numero quattro mette a referto 49 colpi vincenti e 21 errori gratuiti.