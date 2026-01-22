Australian Open 2026, continua la marcia delle favorite. Esce, a sorpresa, Belinda Bencic

La quinta giornata del tabellone di singolare femminile degli Australian Open completa l’allineamento del tabellone ai sedicesimi di finale. Continua la marcia delle favorite: Iga Swiatek, Elena Rybakina, Amanda Anisimova, Jessica Pegula e Madison Keys avanzano agevolmente al terzo turno. Esce invece, a sorpresa, la svizzera Belinda Bencic.

La polacca Iga Swiatek domina la ceca Marie Bouzkova 6-2 6-3 in un’ora e diciannove minuti. Madison Keys, detentrice del titolo, supera la connazionale Ashlyn Kruger 6-1 7-5 in un’ora e quattordici minuti. La statunitense Jessica Pegula, sesta favorita del tabellone, spazza via la connazionale McCartney Kessler 6-0 6-2 in un’ora. La ceca Nikola Bartunkova firma il colpaccio di giornata ed elimina la svizzera Belinda Bencic, testa di serie numero dieci, 6-3 0-6 6-4 in due ore e tredici minuti. La kazaka Elena Rybakina, testa di serie numero cinque, regola la francese Varvara Gracheva 7-5 6-2 in un’ora e diciassette minuti.

Amanda Anisimova, testa di serie numero quattro, liquida la ceca Katerina Siniakova 6-1 6-4 in un’ora e quarantaquattro minuti. Naomi Osaka, sedicesima favorita del tabellone, doma l’esperta romena Sorana Cirstea 6-3 4-6 6-2 in un’ora e cinquantuno minuti. La ceca Karolina Pliskova batte l’indonesiana Janice Tjen 6-4 6-4 in un’ora e quaranta minuti. La russa Anna Kalinskaya piega l’austriaca Julia Grabher, autrice dell’eliminazione di Elisabetta Cocciaretto, 6-3 6-3 in un’ora e quattordici minuti. La russa Oksana Selekhmeteva firma la prima sorpresa di giornata regolando la spagnola Paula Badosa, testa di serie numero 25, 6-4 6-4 in un’ora e quaranta minuti.

Maddison Inglis vince la maratona di giornata. La wild australiana doma la veterana tedesca Laura Siegemund 6-4 6-7(3) 7-6 (7) in tre ore e ventitré minuti. La ceca Linda Noskova, testa di serie numero 13, regola l’australiana Taylah Preston 6-2 4-6 6-2 in un’ora e quarantasei minuti. La cinese Xinyu Wang, finalista ad Auckland, rimonta la lettone Jelena Ostapenko, testa di serie numero 24, 4-6 6-4 6-4 in due ore e ventidue minuti.

La statunitense Peyton Stearns supera la croata Petra Marcinko 6-2 7-5 in un’ora e ventuno minuti. La belga Elise Mertens travolge la giapponese Moyuka Uchijima 6-3 6-1 in un’ora e diciassette minuti. La ceca Tereza Valentova s’impone sulla connazionale Linda Fruhvirtova 7-5 2-6 6-3 al termine di una battaglia di due ore e quarantadue minuti.