Australian Open 2026, Alex de Minaur sfiderà ai quarti Alcaraz. Zverev c’è, deludono Medvedev e Bublik

Si sono conclusi i primi quattro ottavi di finale del tabellone maschile degli Australian Open 2026, e Melbourne Park ha offerto una giornata di tennis intensa, tra conferme dei grandi e sorprese inaspettate.

Sui campi principali, Carlos Alcaraz ha confermato ancora una volta di essere in grande forma. Il numero 1 del mondo ha superato con autorità l’americano Tommy Paul (n.20 ATP) con il punteggio di 7-6(6) 6-4 7-5. Paul ha provato a mettere pressione all’iberico, alternando colpi vincenti e accelerazioni improvvise, ma la solidità e la freddezza di Carlitos hanno avuto la meglio. Ogni scambio ha mostrato la sua capacità di leggere il gioco e controllare i momenti chiave, confermando perché sia il principale favorito per il titolo.

Il prossimo avversario dell’astro di Murcia sarà l’australiano Alex de Minaur, che ha trovato la sua rivincita personale contro il kazako Alexander Bublik. Dopo l’eliminazione subita al Roland Garros 2025, il giovane di Sydney non ha lasciato spazio all’avversario, imponendosi con un netto 6-4 6-1 6-1. Una prestazione magistrale, caratterizzata da velocità di piedi, resistenza e colpi chirurgici, mentre Bublik ha mostrato segni di stanchezza e poca incisività. Il vincitore di Hong Kong non è riuscito a trasformare le premesse in una partita competitiva, dimostrando quanto il tennis Slam possa riservare sfide molto diverse dai tornei minori.

Non meno sorprendente è stato l’esito del match tra Daniil Medvedev e l’americano Learner Tien (n.29 ATP). Reduce dal trionfo nell’ATP 250 di Brisbane, il russo sembrava pronto a proseguire il suo cammino verso Melbourne Park, ma è stato travolto dall’energia e dalla precisione dell’avversario, cedendo 6-4 6-0 6-3. Una battuta d’arresto significativa per il n.12 del ranking, mentre Tien ha firmato la sua prima storica qualificazione ai quarti di finale di uno Slam, confermandosi come una delle giovani promesse più interessanti del circuito.

Ad attenderlo ci sarà il tedesco Alexander Zverev (n.3 ATP), che ha superato senza troppi problemi l’argentino Francisco Cerúndolo (n.21) con il punteggio di 6-2 6-4 6-4. Zverev ha mostrato grande solidità e continuità, controllando ogni fase del match con intelligenza tattica, confermando di essere pronto per lottare fino alle fasi più avanzate del torneo.

Melbourne Park conferma ancora una volta il suo fascino unico: tra conferme dei big, giovani pronti a sorprendere e momenti di alta tensione, la corsa verso il titolo continua senza sosta. Il tabellone maschile entra ora in una fase decisiva, e gli appassionati possono già pregustare quarti di finale che promettono spettacolo, colpi da maestro e sfide emozionanti fino all’ultimo punto.