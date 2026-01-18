Australian Open 2026, Alcaraz, Zverev e Bublik approdano al secondo turno

Nella prima giornata del tabellone di singolare maschile degli Australian Open 2026 i favoriti non falliscono la prova dell’esordio. La testa di serie numero uno Carlos Alcaraz, il tedesco Alexander Zverev e il kazako Alexander Bublik approdano al secondo turno senza eccessivi patemi.

Carlos Alcaraz non fallisce l’esame esordio e supera l’australiano Adam Walton 6-3 7-6(2) 6-2 in due ore e otto minuti. Alexander Zverev, finalista dello scorso anno, supera di slancio l’insidioso debutto. La testa di serie numero tre liquida il canadese Gabriel Diallo 6-7(1) 6-1 6-4 6-2 in due ore e quarantacinque minuti. Il kazako Alexander Bublik, testa di serie numero 10, regola l’americano Jenson Brooksby 6-4 6-4 6-4 in due ore e sette minuti.

Il britannico Cameron Norrie rimonta uno svantaggio di due set a uno. La testa di serie numero 26 elimina il francese Benjamin Bonzi 6-0 6-7(2) 4-6 6-3 6-4 in tre ore e quarantatré minuti. L’argentino Tomas Etcheverry esce vincitore da un’autentica maratona. Il giocatore sudamericano supera il serbo Miomir Kevmanovic 6-3 3-6 4-6 6-4 6-4 in tre ore e cinquantasette minuti. La prima delusione azzurra arriva in apertura di giornata. Il qualificato francese Arthur Fery piega Flavio Cobolli, testa di serie numero 20, 7-6(1) 6-4 6-1 in due ore e quattordici minuti.

L’argentino Francisco Cerundolo elimina il cinese Zhizhen Zhang 6-3 7-6(0) 6-3 in due ore e otto minuti, mentre il suo connazionale Francisco Comesana doma la wild card statunitense Patrick Kypson 6-2 6-3 3-6 6-3 in due ore e quarantotto minuti. Il francese Corentin Moutet regola l’australiano Tristan Schoolkate 6-4 7-6(1) 6-3 in due ore e trentasette minuti.

L’americano Emilio Nava batte il francese Kyrian Jacquet 6-2 7-5 6-7(5) 4-6 7-6(6) in tre ore e trentacinque minuti. Il bosniaco Damir Dzumhur si sbarazza agevolmente del canadese Liam Draxl, superato 7-5 6-0 6-4 in due ore e tredici minuti. Lo statunitense Michael Zheng doma il connazionale Sebastian Korda 6-4 6-4 3-6 6-7(0) 6-3 in tre ore e quarantaquattro minuti. Il portoghese Jaime Faria liquida il lucky loser belga Alexander Blockx 6-3 3-6 6-3 6-4 in due ore e venticinque minuti.

L’ungherese Marton Fucsovics prevale sull’argentino Camilo Ugo Carabelli 7-6(5) 6-1 6-2 in due ore e ventisei minuti. Francese Tiafoe, testa di serie numero 29, batte il qualificato asutraliano Jason Kubler 7-6(4) 6-3 6-2 in due ore e sedici minuti. Il tedesco Yannick Hanfmann regola il qualificato americano Zachay Svajda 7-5 4-6 6-4 7-6(3) in due ore e cinquantadue minuti.