Auchentaller: “Ho fatto vedere che so fare un bel biathlon”. Carrara: “Sci velocissimi, solo due ricariche”

L’Italia ha conquistato un pregevole secondo posto nella staffetta femminile di Ruhpolding, evento valido per la Coppa del Mondo di biathlon: podio importante in terra toscana, quando mancano poco più di tre settimane alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Le due stelle Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi sono state schierate in seconda e in terza frazione, ben spalleggiate dalle altre due azzurre in un quartetto tricolore che ha confermato il risultato conseguito a Oestersund a inizio stagione.

Autrice di un grande lancio, Hannah Auchentaller ha sottolineato come ci volesse una gara del genere per acquisire nuovamente quella fiducia nel proprio biathlon: “Oggi volevo solo tornare a fare una gara solida, non mi sono messa pressione e sono super felice di essere riuscita a far vedere che so fare un bel biathlon, agli altri ma soprattutto a me stessa. Oggi non ho forzato al tiro perché volevo cominciare questa settimana con buone sensazioni senza rischiare di commettere quell’errore di troppo“.

Una ritrovata Michela Carrara ha fornito un contributo prezioso in terza frazione: “Molto contenta della mia frazione, soprattutto perché ho utilizzato appena due ricariche. Nell’ultimo giro ne avevo ancora e sono riuscita a fare un po’ di differenza, anche se la pista era veloce e non si poteva farne troppa. Avevamo comunque sci velocissimi e hanno aiutato tanto. Qui si deve stare attenti a non prendere troppi rischi al poligono, perché l’errore dettato dalla fretta è sempre dietro l’angolo“.