ATP Hong Kong 2026: Musetti-Rublev è servita, Giron-Bublik l’altra semifinale

Definito a Hong Kong il quadro delle semifinali dell’ATP 250 locale. E c’è già una prima per l’Italia nel 2026, vista la performance di un Lorenzo Musetti apparso in buono stato contro il padrone di casa Coleman Wong: doppio 6-4 e avanti per una sfida senz’altro più complessa.

Questa, infatti, arriverà con Andrey Rublev, vittorioso sul portoghese Nuno Borges con un convincente 6-3 6-4. C’è un legame che ha quasi dell’incredibile tra i due. Rublev, infatti, fu il primo avversario di Musetti a livello ATP: il toscano aveva passato le qualificazioni a Dubai nel 2020, ed era fuori dai 300 al tempo. Finì con un doppio 6-4, ma il russo si impegnò al massimo per chiudere in due parziali. Da allora mai più match ufficiali, solo esibizioni o allenamenti.

Nell’altro lato del tabellone tutto abbastanza tranquillo per Alexander Bublik, che domina il primo set con il cinese Juncheng Shang e poi riesce in un modo o nell’altro a tenersi il secondo per 6-1 7-6(2).

Finisce prima del dovuto il derby americano tra Marcos Giron e Michael Mmoh: sul 6-3 1-0, infatti, l’americano cittadino del mondo (nato a Riad, padre nigeriano, madre irlandese con cittadinanza australiana) è costretto al ritiro per ragioni non perfettamente chiare in campo.