ATP Hong Kong 2026, Bublik piega Giron ed affronterà Musetti in finale

Sarà il kazako Alexander Bublik l’avversario di Lorenzo Musetti nell’ultimo atto dell’ATP 250 di Hong Kong: il numero 2 del seeding in semifinale piega la resistenza dello statunitense Marcos Giron, sconfitto con lo score di 3-6 6-4 6-2 in un’ora e 42 minuti di gioco.

Nel primo set Bublik annulla tre palle break consecutive in apertura, ma poi nel quinto game è costretto a capitolare e perde la battuta a trenta. Giron allunga sul 3-2, scappa sul 4-2 e poi non concede occasioni di rientro al kazako, il quale, invece, cede il servizio a quindici anche nel nono gioco, con lo statunitense che al secondo set point incamera la frazione sul 6-3 in 36 minuti.

Nella seconda partita i ruoli si invertono ed è Bublik ad ottenere il break ai vantaggi nel gioco d’apertura. Il kazako conferma lo strappo e non si registrano ulteriori palle break fino a quando il numero 2 del seeding va a servire per il set sul 5-4. Giron ha la palla per il controbreak, ma non la sfrutta, ed ai vantaggi Bublik riequilibra la sfida sul 6-4 in 39 minuti.

Nella frazione decisiva il canovaccio è lo stesso del secondo set, con il kazako che opera il break in apertura a quindici, confermando lo strappo a zero e portando ad 8 il numero di punti consecutivi vinti. Bublik tiene la battuta a zero anche nei due turni successivi, poi nel settimo game strappa ancora il servizio a Giron, questa volta a trenta, e vola sul 5-2 pesante. Bublik tiene la battuta a quindici e porta a casa il successo sul 6-2 in 27 minuti.

Le statistiche sottolineano la supremazia di Bublik, che vince 88 punti contro i 76 di Giron, mettendo a segno più vincenti, 36-16, ma concedendo anche molti più gratuiti, 47-17. Il kazako è molto più cinico, e sfrutta tutte le tre palle break avute a disposizione e ne annulla 6 delle 8 concesse allo statunitense.