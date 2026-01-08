ATP Hong Kong 2026, Bublik ai quarti di finale. Esce di scena Sonego, eliminato Khachanov

Si sono delineati i quarti di finale dell’ATP 250 di Hong Kong. Buon esordio per Alexander Bublik, testa di serie numero due e che ha usufruito di un bye al primo turno. Il tennista kazako ha superato brillantemente l’olandese Botic Van de Zandschulp in due set con il punteggio di 6-3 6-3 in un’ora e dieci minuti di gioco.

Nei quarti di finale Bublik affronterà il cinese Shang Juncheng, che sta sfruttando la meglio la wild card offerta dagli organizzatori. Il tennista cinese, scivolato oltre il numero 400 del ranking per via di alcuni infortuni, ha messo fine al cammino di Lorenzo Sonego, battendolo per 6-3 6-4 in un’ora e ventidue minuti di gioco.

Ci sarà un derby americano ai quarti di finale ed è quello che mette di fronte Marcos Giron e Michael Mmoh. Quest’ultimo ha sicuramente realizzato la sorpresa di giornata, battendo il russo Karen Khachanov con un duplice tie-break dopo una battaglia di oltre due ore. Per Giron, invece, è arrivato il successo in un’ora e trentasei minuti contro il francese Alexandre Muller, settima testa di serie, per 6-4 7-6.

RISULTATI ATP HONG KONG 2025 (8 GENNAIO)

Giron (Usa) b. Muller (Fra) 6-4 7-6

Shang (Chn) b. Sonego (Ita) 6-3 6-4

Mmoh (Usa) b. Khachanov (Rus) 7-6 7-6

Bublik (Kaz) b. Van de Zandschulp (Ned) 6-3 6-3