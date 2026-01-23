Tennis
ATP Doha 2026, l’entry list e chi parteciperà: Sinner e Alcaraz illuminano il cast in Qatar
Il mondo del tennis è focalizzato in questo periodo sugli Australian Open 2026, ultimo atto della tournée oceanica di inizio anno e primo Slam della stagione, ma nel frattempo è stata resa nota l’entry list provvisoria dell’ATP 500 di Doha. La capitale del Qatar accoglierà diverse stelle del circuito maggiore in occasione del torneo previsto da lunedì 16 a domenica 22 febbraio.
Tra i vari big internazionali iscritti all’evento ci sono infatti i due dominatori del tour Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, che potrebbero dare vita all’ennesimo capitolo di una rivalità sempre più accesa ed appassionante. Ad oggi è attesa anche la partecipazione di Novak Djokovic, ma la sua effettiva presenza dipenderà da vari fattori ed in primis dalle sue condizioni fisiche dopo la trasferta australiana.
Il campo partenti include altri top player del calibro di Felix Auger-Aliassime, Alexander Bublik, Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Karen Khachanov, Jakub Mensik, Jiri Lehecka e Tomas Machac. Oltre a Sinner non sono iscritti altri giocatori italiani nel main draw, mentre magari qualcuno proverà ad entrare tramite il tabellone di qualificazione.
ENTRY LIST ATP DOHA 2026
Carlos Alcaraz
Jannik Sinner
Novak Djokovic
Félix Auger-Aliassime
Alexander Bublik
Daniil Medvedev
Andrey Rublev
Jakub Mensik
Karen Khachanov
Jiri Lehecka
Denis Shapovalov
Tomas Machac
Arthur Rinderknech
Ugo Humbert
Stefanos Tsitsipas
Jaume Munar
Arhtur Fils
Zizou Bergs
Fabian Marozsan
Jenson Brooksby
Alexei Popyrin
Marton Fucsovics
Juncheng Shang (PR)