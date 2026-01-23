ATP Doha 2026, l’entry list e chi parteciperà: Sinner e Alcaraz illuminano il cast in Qatar

Il mondo del tennis è focalizzato in questo periodo sugli Australian Open 2026, ultimo atto della tournée oceanica di inizio anno e primo Slam della stagione, ma nel frattempo è stata resa nota l’entry list provvisoria dell’ATP 500 di Doha. La capitale del Qatar accoglierà diverse stelle del circuito maggiore in occasione del torneo previsto da lunedì 16 a domenica 22 febbraio.

Tra i vari big internazionali iscritti all’evento ci sono infatti i due dominatori del tour Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, che potrebbero dare vita all’ennesimo capitolo di una rivalità sempre più accesa ed appassionante. Ad oggi è attesa anche la partecipazione di Novak Djokovic, ma la sua effettiva presenza dipenderà da vari fattori ed in primis dalle sue condizioni fisiche dopo la trasferta australiana.

Il campo partenti include altri top player del calibro di Felix Auger-Aliassime, Alexander Bublik, Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Karen Khachanov, Jakub Mensik, Jiri Lehecka e Tomas Machac. Oltre a Sinner non sono iscritti altri giocatori italiani nel main draw, mentre magari qualcuno proverà ad entrare tramite il tabellone di qualificazione.

ENTRY LIST ATP DOHA 2026

Carlos Alcaraz

Jannik Sinner

Novak Djokovic

Félix Auger-Aliassime

Alexander Bublik

Daniil Medvedev

Andrey Rublev

Jakub Mensik

Karen Khachanov

Jiri Lehecka

Denis Shapovalov

Tomas Machac

Arthur Rinderknech

Ugo Humbert

Stefanos Tsitsipas

Jaume Munar

Arhtur Fils

Zizou Bergs

Fabian Marozsan

Jenson Brooksby

Alexei Popyrin

Marton Fucsovics

Juncheng Shang (PR)