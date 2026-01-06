ATP Brisbane 2026, Nick Kyrgios eliminato dopo 66′ di gioco! Dimitrov agli ottavi di finale

Sette sono state le sfide che hanno delineato il quadro dei qualificati agli ottavi di finale dell’ATP250 di Brisbane. Sul cemento australiano si sono registrate diverse sorprese e una conferma, ovvero il precario stato di forma di Nick Kyrgios. Se in doppio, insieme a Thanasi Kokkinakis, l’eccentrico tennista di Canberra aveva fornito buone indicazioni, nella sfida odierna contro l’americano Aleksandar Kovacevic (n.58 ATP), Kyrgios ha incontrato notevoli difficoltà. Ha mostrato problemi negli spostamenti e la partita si è conclusa rapidamente: 66 minuti di gioco e vittoria dello statunitense con il punteggio di 6-3 6-4. La wild card non si è rivelata favorevole per Nick e si attende di vedere se l’invito arriverà dall’organizzazione degli Australian Open.

Kovacevic, pertanto, prosegue nel proprio cammino e affronterà nel prossimo turno Cameron Norrie. Nella sfida tra mancini contro il francese Ugo Humbert (n.36 del mondo), il britannico (n.28 ATP) ha prevalso con il punteggio di 1-6 7-6 (5) 7-5, annullando ben tre match-point nel tie-break del secondo set.

Altre eliminazioni significative meritano di essere sottolineate. L’americano Tommy Paul (n.20 del mondo) è stato sconfitto dal francese Giovanni Mpetshi Perricard (n.67 del ranking) con il punteggio di 7-6 (2) 3-6 7-6 (3). Il transalpino ha messo a segno 24 ace e negli ottavi incrocerà l’australiano Rinky Hijikata (qualificato), uscito vittorioso dal confronto con il connazionale Adam Walton (wild card) per 6-3 6-2. Hanno dovuto salutare anzitempo anche lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina e il canadese Denis Shapovalov. L’iberico (n.14 del mondo) ha ceduto al cospetto di Brandon Nakashima (n.33 del ranking) con il punteggio di 7-6 (4) 6-4. Lo statunitense sarà il prossimo avversario del francese Quentin Halys (qualificato). Sconfitto anche il nordamericano (n.23 ATP) dal belga Raphael Collignon (n.84 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-2.

Quest’ultimo sarà il prossimo avversario di Grigor Dimitrov. Il bulgaro, attualmente posizionato al n.47 del ranking, sta cercando di recuperare la migliore condizione fisica dopo il grave infortunio subito durante il noto ottavo di finale di Wimbledon dell’anno scorso contro Jannik Sinner, quando fu costretto ad abbandonare il campo a causa di una lesione muscolare al pettorale, mentre conduceva per 2 set a 0. Dimitrov ha dimostrato di non avere difficoltà nel prevalere sullo spagnolo Pablo Carreno Busta (n.92 ATP) con un punteggio di 6-3 6-2.