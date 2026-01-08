ATP Brisbane 2026, Nakashima e Mpetshi Perricard approdano ai quarti. Eliminati Dimitrov e Norrie

Calato il sipario su una giornata di incontri nell’ATP250 di Brisbane. Sul cemento australiano le prove generali in vista degli Australian Open vanno avanti, non disdegnando di certo l’idea di portarsi a casa un titolo che al morale fa sicuramente bene. E’ quanto stanno cercando di fare Brandon Nakashima e Giovanni Mpetshi Perricard.

L’americano (n.33 del ranking) ha regolato in due set il francese Quentin Halys (n.91 ATP) col punteggio di 6-2 6-4. Una vittoria convincente per lo statunitense, che nel proprio cammino affronterà Raphael Collignon. Il belga ha dato un seguito a quanto di buono ha messo in mostra nell’ultima stagione, piegando la resistenza di Grigor Dimitrov.

Niente da fare per il bulgaro, non ancora al top della forma dopo il grave infortunio patito nel famoso ottavo di finale di Wimbledon 2025 contro Jannik Sinner. Collignon ha avuto la meglio col punteggio di 7-6 (1) 6-3 in 1 ora e 49 minuti di partita. Si profila un incrocio piuttosto interessante nel prossimo turno.

Come detto, prosegue il cammino del Big Sever francese. Mpetshi Perricard (n.67 del ranking) ha sconfitto col punteggio di 4-6 7-6 (5) 7-6 (4) l’australiano Rinky Hijikata (n.111 del mondo) e l’americano Aleksandar Kovacevic (n.58 del mondo), uscito vittorioso dalla sfida contro il britannico Cameron Norrie (n.28 del ranking). Lo statunitense l’ha spuntata dopo 2 ore e mezza di match sullo score di 7-6 (4) 4-6 6-4.