ATP Brisbane 2026: Medvedev, Lehecka e gli altri nomi pesanti avanti

Primo giorno di tabellone principale a Brisbane e subito un’Italia che appare e scompare nello stesso tempo, perché Matteo Arnaldi, entrato in tabellone principale per forfait del brasiliano Joao Fonseca, ne esce subito in virtù dei problemi già noti alla caviglia sinistra. Al suo posto altro lucky loser, il polacco Kamil Majchrzak, che riesce pure a superare il turno.

Avanzano regolarmente tutte le teste di serie, in primis Daniil Medvedev, con il russo che troppi problemi non ne ha contro l’ungherese Marton Fucsovics. Qualcuno in più ce l’ha Jiri Lehecka, che deve faticare per vincere il derby ceco con Tomas Machac, uno degli incontri di maggior spessore di tutto il novero dei turni iniziali. Ritornando su Medvedev, spiccherà il secondo turno con Frances Tiafoe (l’americano ieri ha rifilato un 6-2 6-2 all’australiano Aleksandar Vukic).

Per Lehecka ci sarà Sebastian Korda, che sconfigge il monegasco Valentin Vacherot in quella che è una metà alta del tabellone a forti tinte americane, visto che sono cinque su otto i giocatori a stelle e strisce che emergono da quel lato. Il tutto comprende anche Reilly Opelka, Alex Michelsen (con annessa rimonta) e Learner Tien (avanzato ieri).

Nella giornata di domani altri debutti importanti, compreso il canadese Denis Shapovalov, una Mpetshi Perricard-Paul tutta da vedere, la nuova stagione completa (si spera) di Grigor Dimitrov, l’inizio dello spagnolo Alejandro Davidovich Fokina e anche quello di Nick Kyrgios, ma le condizioni dell’australiano sono tutte da verificare.

RISULTATI ATP 250 BRISBANE 2026 OGGI

Medvedev [1]-Fucsovics (HUN) 6-2 6-3

Majchrzak (POL) [LL]-Altmaier (GER) 7-6(4) 6-0

Opelka (USA)-Sweeny (AUS) [Q] 6-3 7-5

Lehecka (CZE) [3]-Machac (CZE) 6-4 6-7(5) 6-2

Korda (USA)-Vacherot (MON) 7-6(1) 6-3

Michelsen (USA)-Duckworth (AUS) [Q] 6-7(4) 7-6(2) 6-3

Halys (FRA) [Q]-Popyrin (AUS) 5-7 6-3 6-4