ATP Brisbane 2026, Medvedev completa la sua missione e vince il titolo

Daniil Medvedev completa la sua missione e torna a casa con il primo successo del 2026. Nella finale del torneo ATP 250 di Brisbane il russo, testa di serie numero uno, doma l’americano Brandon Nakashima con il punteggio di 6-2 7-6(1) in un’ora e trentasei minuti e vince il titolo.

Il numero uno del seeding parte a razzo, strappa il servizio all’avversario due volte in tre giochi e vola sul 3-0 pesante. Lo statunitense si sblocca con il punto del 4-1, manca la palla del 4-2, ma non riesce ad arginare l’azione del rivale che, alla quarta opportunità sigla il 6-2 del parziale di apertura.

Il numero tredici del ranking ATP parte meglio anche nella seconda frazione di gioco e firma il break del 3-2. Nakashima però non ci sta, lotta con il coltello tra i denti su ogni palla e, dopo aver annullato due match point, impatta sul 5-5. Il 6-6 sfocia in un inevitabile tie-break conclusivo dominato da Medvedev che chiude i conti al terzo match point per il 7-1 finale.

Medvedev chiude la propria prestazione con dieci ace, commette quattro doppi falli e mette a referto il 70% di prime palle. Il russo vince il 71% di punti sulla prima palla e il 59% sulla seconda. Ventiquattro i vincenti messi a segno dalla testa di serie numero uno che si aggiudica il computo dei punti per 68 a 58.