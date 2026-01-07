ATP Brisbane 2026: Medvedev batte Tiafoe, Tien sorpreso da Michelsen

Va a chiudersi la prima metà degli ottavi di finale in quel di Brisbane, che vive una giornata molto a stelle e strisce visto che sono, solo nella parte alta del tabellone, ben cinque gli americani impegnati, di cui due in un derby. Ed è proprio questo a regalare, se non una sorpresa, comunque un risultato sui generis: Alex Michelsen che elimina il numero 8 del seeding, Learner Tien.

Da rilevare anche il ritiro di Jiri Lehecka: il ceco lascia andare avanti anzitempo Sebastian Korda in virtù di un problema a una caviglia che gli impedisce di continuare. Ci sarà perciò almeno un americano in semifinale, considerato che Korda-Michelsen sarà confronto tra connazionali.

Piuttosto tranquillo, invece, il discorso per Daniil Medvedev: il russo non ha problemi con il suo 6-3 6-2 nei confronti di Frances Tiafoe. Non proprio incisivo il giocatore del Maryland, che andrà a compiere 28 anni tra appena meno di due settimane (il 20 gennaio), e dunque Medvedev fatica meno del dovuto.

A chiudere il programma la partita più lunga di tutte, nel senso che non è nemmeno possibile, con le odierne regole del circuito ATP, che ci siano più game. Servono tre tie-break per decidere le cose tra il polacco Kamil Majchrzak e Reilly Opelka: il gigante del Michigan deve salutare dopo aver mancato un match point nel tie-break del secondo set e altri due in quello del terzo.

RISULTATI ATP BRISBANE 2026 OGGI

Medvedev [1]-Tiafoe (USA) 6-3 6-2

Majchrzak (POL) [LL]-Opelka (USA) 6-7(2) 7-6(7) 7-6(8)

Korda (USA)-Lehecka (CZE) [3] 6-3 2-1 rit.

Michelsen (USA)-Tien (USA) [8] 6-4 6-2