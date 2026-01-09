ATP Brisbane 2026, Daniil Medvedev in semifinale, Korda cede nel derby contro Michelsen

Definito il quadro delle semifinali dell’ATP250 di Brisbane. Sul veloce indoor australiano prosegue il cammino di Daniil Medvedev. Il russo, attualmente al n.13 del ranking, ha dovuto rimontare contro il polacco Kamil Majchrzak, n.59 del ranking. Medvedev ha prevalso con il punteggio di 6-7 (4) 6-3 6-2 in un incontro della durata di 2 ore e 15 minuti.

Dopo aver perso il primo set al tie-break, il russo ha cambiato marcia a metà del secondo set, facendo leva sulla sua proverbiale solidità. Gli errori non forzati di Majchrzak sono aumentati, consentendo al rivale di conquistare il successo con relativa facilità. La testa di serie n.1 ha così ottenuto la qualificazione per la semifinale, dove affronterà lo statunitense Alex Michelsen.

Il n.37 ATP ha superato nel derby americano Sebastian Korda, n.46 del ranking, con il punteggio di 6-3 7-6 (7) in 1 ora e 40 minuti di gioco. In questo incontro, Korda ha evidenziato fragilità caratteriali che non hanno permesso di esprimere appieno il suo tennis stiloso. Pertanto, sarà Michelsen a sfidare Medvedev in un confronto particolarmente impegnativo per lui.

Negli altri due quarti di finale odierni, l’americano Aleksandar Kovacevic ha avuto la meglio sul francese Giovanni Mpetshi Perricard. Non sono stati sufficienti al transalpino, n.67 ATP, 24 ace per piegare Kovacevic, anch’egli in doppia cifra con questo dato (13), migliore in risposta e vittorioso con il punteggio di 7-6 (3) 4-6 6-3. Si assisterà a un ulteriore sfida tra statunitensi, grazie all’affermazione di Brandon Nakashima, n.33 ATP, contro il belga Raphael Collignon, n.84 del ranking, con il punteggio di 6-3 6-3.