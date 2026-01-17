ATP Auckland 2026, secondo titolo in carriera per Jakub Mensik

Jakub Mensik è il nuovo campione dell’ATP 250 di Auckland. Il tennista ceco conquista il suo secondo titolo della carriera nel circuito mondiale dopo il Masters 1000 di Miami della passata stagione. Nell’ultimo atto del torneo in Nuova Zelanda, il numero 18 del mondo ha sconfitto l’argentino Sebastian Baez, che era alla sua seconda finale della carriera sul cemento, in due set con il punteggio di 6-3 7-6 dopo un’ora e ventiquattro minuti di gioco.

Una partita che ha visto Mensik dominare quando ha messo la prima di servizio, visto che ha vinto il 95% dei punti quando ha servito la prima; mentre ha sofferto tantissimo con la seconda (appena il 35%). Alla fine sono stati 24 i vincenti di Mensik contro i 18 di Baez, con il ceco che ha commesso anche più errori non forzati (33 contro 21).

Mensik ha annullato subito una palla break in avvio di primo set, mentre nel quarto game è stato Baez a cancellare una palla break. Il momento decisivo della prima frazione è stato nel sesto gioco, quando Mensik è riuscito a strappare il servizio all’argentino. Il ceco ha poi tenuto i successivi turni di battuta a zero, chiudendo sul 6-3.

Un secondo set che ha seguito quasi fino alla fine l’andamento dei turni di servizio. Sembrava arrivare tranquillo il tie-break ed invece nell’undicesimo game Mensik trova il break che appare decisivo. Baez, però, non molla e trova un clamoroso controbreak, che porta il set al tie-break. L’argentino ha una chance clamorosa, visto che si trova sul 6-3, ma manca tre set point consecutivi e Mensik alla fine vince per 9-7.