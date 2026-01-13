ATP Auckland 2026, Borges e Mpetshi Perricard avanzano. Monfils saluta la Nuova Zelanda

Giornata di incontri intensa ad Auckland (Nuova Zelanda). Le condizioni sono risultate complicate per i giocatori, a causa del vento che ha influenzato le prestazioni. Il portoghese Nuno Borges ha affrontato una partita difficile contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry. La testa di serie n.8 ha prevalso sul sudamericano (n.61 del mondo) con il punteggio di 7-5 3-6 7-6 (2) in 2 ore e 30 minuti di gioco. Negli ottavi di finale, Borges affronterà l’americano Eliot Spizzirri, vincitore contro il francese Adrian Mannarino.

Con 22 ace, il francese Giovanni Mpetshi Perricard (n.63 ATP) ha sconfitto lo spagnolo Roberto Bautista Agut (n.90 del ranking) con il punteggio di 6-3 7-6 (2) in 1 ora e 38 minuti. La potenza del giocatore francese si è dimostrata efficace. Sarà necessaria in vista dell’incontro con il britannico mancino Cameron Norrie, che ha la capacità di contrastare le iniziative di Mpetshi Perricard.

Il francese Gael Monfils (n.110 ATP) ha subito una sconfitta. L’età di 39 anni ha influito sulle sue prestazioni e l’ungherese Fabian Marozsan (n.52 ATP) ha approfittato della situazione, vincendo in rimonta con il punteggio di 5-7 6-3 6-4. Marozsan giocherà il prossimo turno contro il norvegese Casper Ruud (n.2 del seeding). Anche lo statunitense Alex Michelsen (n.37 del mondo) ha ottenuto una vittoria in rimonta contro l’argentino Mariano Navone (n.74 del ranking), chiudendo con il punteggio di 2-6 6-2 7-5. Il suo prossimo avversario negli ottavi sarà il connazionale Marcos Giron (n.50 del mondo), che ha vinto contro il francese Alexandre Muller (n.50 del ranking) con il punteggio di 6-2 6-2.

Infine, il serbo Hamad Medjedovic ha vinto contro l’americano Aleksandar Kovacevic (n.54 ATP) con il punteggio di 6-4 3-6 7-6 (2). Medjedovic affronterà il n.3 del seeding, Jakub Mensik, nel prossimo match.