ATP Adelaide, Andrea Vavassori fa saltare il banco e sfiderà Vukic negli ottavi. Eliminato Tsitsipas

Signore e signori, è stato definito il quadro degli ottavi di finale dell’ATP250 di Adelaide. Sul cemento australiano, Andrea Vavassori ha ottenuto una vittoria significativa. Il tennista piemontese, proveniente dalle qualificazioni, ha sconfitto il canadese Gabriel Diallo (n.41 del ranking) con il punteggio di 6-3 7-6 (4) in 1 ora e 31 minuti di gioco.

Una prestazione notevole per “Wave“, che nel prossimo turno affronterà il padrone di casa Aleksandar Vukic. L’australiano (n.87 del mondo) ha superato il greco Stefanos Tsitsipas, attualmente n.33 del ranking, in due set. Tsitsipas ha mostrato un rendimento al di sotto delle aspettative, con Vukic che si è imposto 7-6 (3) 7-6 (5).

L’avventura di Tomas Machac nella terra dei canguri è iniziata positivamente. Il ceco (n.35 ATP) ha vinto in due set (6-3 6-3) contro l’australiano James Duckworth (n.86 del mondo), dimostrando un buon livello di gioco. Machac affronterà negli ottavi il francese Quentin Halys, giocatore proveniente dalle qualificazioni.

Nel derby australiano tra Tristan Schoolkate (n.97 del mondo) e Rinky Hijikata (n.115 del mondo), Hijikata ha prevalso con un punteggio di 6-4 6-4. L’aussie giocherà nel prossimo turno contro la testa di serie n.1, Alejandro Davidovich Fokina. A completare il quadro, le vittorie del kazako Alexander Shevchenko (n.104 del mondo) contro il bosniaco Damir Dzumhur (n.66 ATP) e dell’ungherese Marton Fucsovics (n.55 ATP) contro lo statunitense Ethan Quinn (n.78 del ranking). Il magiaro e Shevchenko si affronteranno negli ottavi.