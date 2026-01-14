ATP Adelaide 2026, Paul e Davidovich Fokina ai quarti. Si ferma il cammino di Vavassori

Si sono delineati i quarti di finale dell’ATP 250 di Adelaide. Buona la prima per lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, testa di serie numero uno, che ha superato in due set l’australiano Rinky Hijikata, che aveva usufruito di una wild card, con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e ventitré minuti di gioco. Lo spagnolo affronterà ora nei quarti il monegasco Valentin Vacherot, che non è nemmeno sceso in campo quest’oggi, visto che ha sfruttato il ritiro dell’australiano Thanasis Kokkinakis.

Sempre nella parte alta del tabellone l’altro quarto di finale è quello che mette di fronte il francese Ugo Humbert ed il kazako Alexander Shevchenko. Il transalpino ha vinto molto nettamente contro l’olandese Tallon Griekspoor, testa di serie numero quattro, imponendosi con un perentorio 6-4 6-1 in poco più di un’ora e un quarto. Shevchenko è la sorpresa del torneo, perchè arrivato dalle qualificazioni e ha superato anche l’ungherese Marton Fucsovics per 6-3 7-6.

Bella vittoria dello spagnolo Jaume Munar, che elimina l’argentino Francisco Cerundolo, testa di serie numero tre, vincendo in rimonta per 3-6 7-5 6-4 nel match sicuramente più bello ed intenso di giornata, viste anche le quasi due ore e mezza di gioco. Nei quarti per Munar ci sarà la sfida con Tomas Machac, con il ceco che ha offerto un’ottima prestazione contro il francese Quentin Halys, vincendo per 6-4 6-2.

Purtroppo finisce il cammino di Andrea Vavassori, straordinario ad arrivare fino a questo punto del torneo dalle qualificazioni. Il piemontese è stato battuto dal padrone di casa Aleksander Vukic per 6-2 7-6. L’australiano sarà così il prossimo avversario di Tommy Paul, numero due del seeding, che ha vinto il derby americano contro Reilly Opelka con un duplice 6-4.

RISULTATI ATP ADELAIDE 2026 (14 GENNAIO)

Munar (Esp) b. Cerundolo (Arg) 3-6 7-5 6-4

Humbert (Fra) b. Griekspoor (Ned) 6-4 6-1

Machac (Cze) b. Halys (Fra) 6-4 6-2

Paul (Usa) b. Opelka (Usa) 6-4 6-4

Shevchenko (Kaz) b. Fucsovics (Hun) 6-3 7-6(8)

Vukic (Aus) b. Vavassori (Ita) 6-2 7-6(7)

Vacherot (Mon) b. Kokkinakis (Aus) ret.

Davidovich Fokina (Esp) b. Hijikata (Aus) 6-3 6-2