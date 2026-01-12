ATP Adelaide 2026, buon esordio di Vacherot. Bene Munar e Humbert, eliminato Korda

Cresce l’attesa per l’Australian Open, ma questa settimana ci sono ancora alcuni tornei di preparazione al primo Slam dell’anno. Tra questi spicca l’ATP 250 di Adelaide, che si è aperto oggi con i primi incontri del primo turno. In campo anche l’unica testa di serie di giornata, il monegasco Valentin Vacherot, numero cinque del seeding, che ha superato il serbo Miomir Kecmanovic con il punteggio di 7-6 6-4.

Nel prossimo turno Vacherot se la vedrà con il beniamino di casa Thanasis Kokkinakis. L’australiano ha infiammato il pubblico di Adelaide grazie alla vittoria in rimonta contro l’americano Sebastian Korda, battuto per 3-6 6-3 7-6 dopo quasi due ore e mezza di battaglia.

Nel derby tutto francese tra Ugo Humbert e Terence Atmane è stato Humbert a imporsi con un convincente 6-3 7-6, guadagnandosi così la sfida contro l’olandese Tallon Griekspoor. Avanza senza difficoltà anche lo spagnolo Jaume Munar, che domina il tedesco Daniel Altmaier con un netto 6-3 6-0 e si prepara ora ad affrontare l’argentino Francisco Cerundolo, testa di serie numero tre.

Ci sarà anche una sfida tutta americana nel secondo turno del torneo di Adelaide. Tommy Paul, numero due del seeding, affronterà, infatti, il connazionale Reilly Opelka, che ha esordito quest’oggi battendo il padrone di casa Alexey Popyrin con il punteggio di 6-3 7-6.

RISULTATI ATP ADELAIDE 2025 (12 GENNAIO)

Opelka (Usa) b. Popyrin (Aus) 6-3 7-6 (8)

Munar (Esp) b. Altmaier (Ger) 6-3 6-0

Vacherot (Mon) b. Kecmanovic (Srb) 7-6 (5) 6-4

Humbert (Fra) b. Atmane (Fra) 6-3 7-6 (3)

Kokkinakis (Aus) b. Korda (Usa) 3-6 6-3 7-6 (3)