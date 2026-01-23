Noah Lyles punta al primato mondiale nei 300 al debutto stagionale. Tanti big di scena a Boston

Sabato 24 gennaio si terrà a Boston il New Balance Indoor Grand Prix 2026, valevole come prima tappa stagionale di livello Gold del World Indoor Tour di atletica. Comincia dunque nella capitale del Massachusetts il percorso di avvicinamento del massimo circuito internazionale al coperto verso i Mondiali, in programma a Torun (Polonia) dal 20 al 22 marzo.

Il meeting di Boston accoglierà numerosi campioni iridati e olimpici, per un cast di alto livello che dovrebbe garantire grande spettacolo e magari anche qualche record. Riflettori puntati sulla gara maschile dei 300 metri, distanza spuria che vedrà il confronto diretto tra la stella statunitense Noah Lyles (pluricampione mondiale nei 200 e oro olimpico in carica sui 100), il caraibico Jereem Richards (campione iridato indoor dei 400 metri nel 2022) e gli altri americani Trayvon Bromell e Vernon Norwood. Si tratta del debutto stagionale per Lyles, che proverà ad attaccare la miglior prestazione mondiale di sempre nei 300 (31.56) a quasi nove anni di distanza dal primato personale di 31.87 firmato nel 2017 da teenager.

Attesi a Boston anche altri big globali del calibro di Quincy Wilson nei 400 metri, Donavan Brazier e Bryce Hoppel nei 600, Josh Hoey negli 800, Jessica Hull ed Elle St Pierre nei 3000 oltre agli ostacolisti Cordell Tinch, Daniel Roberts e Trey Cunningham in campo maschile, Danielle Williams e Devynne Charlton al femminile. L’unico atleta italiano iscritto è il triplista Emmanuel Ihemeje.