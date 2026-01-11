Atletica, Matteo Berardo brilla anche sui 200 metri e avvicina il record italiano U18

In una domenica illuminata dalla splendida prova di Alessia Succo, autrice del nuovo record italiano U18 nei 60hs con barriere assolute da 84 centimetri correndo in 8.26 a Bra, arrivano anche altri riscontri interessanti dai vari meeting nazionali indoor tra cui la conferma ad alti livelli di Matteo Berardo dopo il notevole exploit di ieri nella velocità pura.

Il sedicenne lombardo, all’indomani dell’ottimo 6.78 sui 60 metri che gli aveva consentito di eguagliare la miglior prestazione azzurra under 18 con lo stesso tempo firmato da Federico Guglielmi nel 2019 e da Daniele Inzoli nel 2025, ha dimostrato un potenziale notevole anche sui 200 sempre a Padova effettuando un progresso importante di sette decimi e avvicinandosi al primato italiano allievi indoor di Diego Nappi (21.52 nel 2024).

Lo sprinter milanese classe 2009 dell’Atletica Meneghina, che festeggerà domani il 17° compleanno, ha fermato il cronometro in 21.59 balzando al secondo posto nelle liste tricolori U18 di tutti i tempi subito davanti allo storico 21.61 di Andrew Howe. La gara è stata vinta dal 28enne azzurro Diego Pettorossi con 21.29 al debutto stagionale.

Da segnalare inoltre dagli altri campi nei 60 piani il 7.43 della 22enne Gaya Bertello a Cuneo ed il 7.48 della junior Carlotta Suppini a Modena, mentre la campionessa europea U20 della 4×100 Elisa Valensin non è andata oltre un discreto 7.59 su una distanza che non esalta sicuramente le sue caratteristiche. Sulla pedana del PalaCasali di Ancona c’è spazio anche per il balzo da 7,78 metri di Aldo Rocchi, quinto nel triplo agli Europei U20 della scorsa estate, che demolisce il personale di 35 centimetri nel lungo al debutto nella categoria promesse.