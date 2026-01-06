Atletica, l’Italia rinuncia ai Mondiali di cross: azzurri assenti negli USA, ormai è diventata una costante

L’Italia non parteciperà ai Mondiali di cross, che si disputeranno sabato 10 gennaio sui pratoni di Tallahassee (USA): nessun azzurro sarà impegnato nella rassegna iridata di corsa campestre, collocata all’inizio del nuovo anno solare e soltanto un mese dopo gli Europei andati in scena lo scorso 14 dicembre a Lagoa (Portogallo).

Purtroppo non si tratta di una novità, ma ormai è diventata una costante nell’ultimo periodo: era già successo nel 2024 a Belgrado (Serbia) e nel 2023 a Bathurst (Australia), nel 2019 gareggiarono soltanto Nadia Battocletti e Angela Mattevi ad Aarhuus (Danimarca), mentre nel 2017 a Kampala (Uganda) e nel 2015 a Guiyang (Cina) si cimentarono soltanto gli under 20.

Una scelta dovuta a diversi motivi come il costo della trasferta, la particolare collocazione in calendario e la competitività dell’evento, che rende complicato ottenere risultati di primissimo piano. Nadia Battocletti si è laureata Campionessa d’Europa in Portogallo e avrebbe avuto le carte in regola per puntare in alto, ma ha giustamente preferito sfruttare questo periodo per allenarsi e preparare la stagione indoor.

L’Italia vinse per quattro volte tra le donne (tre con Paola Pigni nel 1970, 1973, 1974 e una con Gabriella Dorio nel 1976), mentre gli uomini i migliori risultati portano la firma di Franco Fava (quarto nel 1977 e sesto nel 1975) e Alberto Cova (settimo nel 1982). Quest’anno i grandi favoriti nel settore maschile saranno lo spagnolo Thierry Ndikumwenayo, l’etiope Berihu Aregawi, il francese Jimmy Gressier, mentre tra le donne riflettori puntati sulla keniana Agnes Ngetich, in assenza della connazionale Beatrice Chebet (la detentrice del titolo è incinta).