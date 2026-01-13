Atletica, Larissa Iapichino debutta al Memorial Giovannini. Italiani di punta impreziosiscono l’evento

Larissa Iapichino sarà la stella del Memorial Alessio Giovannini, tappa Challenger del World Indoor Tour che andrà in scena sabato 17 gennaio al PalaCasali di Ancona. La toscana ha deciso di aprire la propria stagione al coperto nel capoluogo marchigiano, dove ci sarà spazio per questo meeting (pari al quarto livello del massimo circuito internazionale itinerante) dedicato al compianto giornalista della Fidal scomparso prematuramente ormai sette anni fa.

La Campionessa d’Europa in sala di salto in lungo muoverà i primi passi verso i Mondiali Indoor, previsti a Torun (Polonia) dal 20 al 22 marzo. La figlia di Fiona May, che nella passata annata agonistica volò a 7.06 metri all’aperto e vince la Diamond League, salvo poi steccare i Mondiali di Tokyo, incrocerà l’egiziana Esraa Owis (personale di 6.75). Garantita la diretta streaming su Rai Play Sport 3 a partire dalle ore 16.30, quando inizierà la gara di lungo.

Sono annunciati altri italiani di punta, a cominciare da Samuele Ceccarelli (Campione d’Europa sui 60 metri nel 2023, atteso dal confronto con il cubano Jenns Fernandez) e da un tris di primaria caratura sui 200 metri (Elisa Valensin, Margherita Castellani e Ayomide Folorunso). Da seguire anche il duello tra Eloisa Coiro e la slovena Anita Horvat sui 400 metri, mentre la rumena Alexia Dospin sarà il punto di riferimento nel salto triplo.