Atletica, Kiplimo e Ngetich dominatori ai Mondiali di Cross: Africa padrona, Italia assente

A Tallahasee (USA) sono andati in scena i Mondiali di Cross, evento a cui l’Italia ha deciso di non prendere parte vista la particolare collocazione in calendario e l’entità della trasferta (Nadia Battocletti avrebbe potuto lottare per il podio, ma la Campionessa d’Europa ha deciso giustamente di concentrarsi sulla preparazione in vista dei prossimi impegni agonistici). Terzo oro consecutivo ai Mondiali di cross per l’ugandese Jacob Kiplimo, che ha preso il largo in maniera perentoria e ha trionfato con il tempo di 28:18. Il primatista mondiale di mezza maratona si è lasciato alle spalle l’etiope Berihu Aregawi (28:26) e il keniano Tadese Worku (28:49)

La keniana Agnes Ngetich ha dominato la gara femminile, imponendosi con il tempo di 31:28 davanti all’ugandese Joy Cheptoyek (32:10) e all’etiope Senayet Getachew (32.13). Il titolo rimane dunque nel Paese africano, dopo il sigillo firmato due anni fa da Beatrice Chebet, oggi assente per maternità: la Campionessa Olimpica e del mondo di 10.000 metri e 5.000 metri, grande rivale di Nadia Battocletti, ha recentemente annunciato la sua prima gravidanza e salterà l’intera stagione. Titolo a squadre per l’Etiopia di Getachews, Asayech Ayichew (quarta), Aleshign Baweke (quinta) e Alem Tsadik (settima), che con 19 punti ha prevalso davanti a Kenya (36) e Uganda (37).

Epilogo inaspettato nella staffetta mista: l’Australia di Oliver Hoare, Linden Hall, Jack Anstey, Jessica Hull ha fatto festa con il crono di 22:23, battendo la rancia (22:26), l’Etiopia (22:34) e il Kenya (22:42). Doppietta etiope tra le under 20: Marta Alemayo (18:52) e Wosane Asefa (19:18) si sono meritati i primi due gradini del podio davanti all’ugandese Charity Cherop (19:19). Poker keniano tra gli under 20 con Frankline Kibet (23:18), Emmanuel Kiprono (23:20), Andrew Kiptoo Alamisi (23:28) e Andrew Kiptoo (23:42).