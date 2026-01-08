Atletica, il mondo del cross riparte dal Vallagarina: sfide intense in Trentino, annunciati i big in gara

La stagione riservata alle corse campestri proseguirà domenica 11 gennaio con il Cross della Vallagarina, ormai giunto alla 48ma edizione e diventato una Classica del panorama internazionale. Appuntamento a Villa Lagarina (in provincia di Trento), dove sono stati annunciati atleti di primissimo piano, pronti a darsi battaglia sui pratoni dolomitici.

Sul fronte maschile (gara di 8,2 chilometri) spiccano lo spagnolo Younes Kniya, il portoghese Miguel Borges, Hassan Chani dal Bahrain e il burundese Léonce Bukuru. L’Italia risponderà con Enrico Vecchi (terzo dodici mesi fa), Isacco Costa (campione italiano di corsa in montagna) e Marco Fontana Granotto (già tricolore nel cross).

Tra le donne (gara di 5,2 chilometri), invece, riflettori puntati sulla ruandese Clementine Mukandanga, sulla britannica Emily Collinge, la portoghese Monica Silva e la ceca Anna Malkova, mentre sul fronte italiano saranno protagoniste Linda Palumbo e Licia Ferrari (campionessa italiana juniores).

Si corre su un percorso in parte diverso da quello tradizionale, a causa di un masso pericolante che ha costretto a delimitare un tratto del circuito, ma sempre con partenza e arrivo nel centro sportivo di Villa Lagarina. Appuntamento alle ore 14.20 con la gara femminile, mentre quella maschile scatterà alle ore 14.55.