Atletica, cast stellare a New York per i Millrose Games. Tanta qualità nel mezzofondo, c’è anche Kovacs

Tutto pronto all’Armory Track&Field Center di New York per la 118ma edizione dei Millrose Games, prestigioso meeting valevole come seconda tappa stagionale di livello Gold del World Indoor Tour 2026 di atletica. Il massimo circuito internazionale al coperto resta dunque negli States dopo il primo appuntamento di Boston per un’altra kermesse che vedrà al via tanti big globali nel percorso di preparazione verso i Mondiali in sala di Torun (20-22 marzo).

Una delle gare clou del meeting newyorchese è sicuramente quella maschile sulle due miglia (3218 metri), in cui si daranno battaglia il britannico Josh Kerr (oro mondiale nei 1500 a Budapest 2023), il neozelandese Geordie Beamish (oro mondiale a Tokyo 2025 nei 3000 siepi) e gli statunitensi Grant Fisher (due volte medagliato olimpico e primatista mondiale dei 3000 indoor) e Cole Hocker (campione olimpico in carica dei 1500 e mondiale dei 5000).

Da seguire con attenzione anche il duello nel miglio tra gli americani Hobbs Kessler e Yared Nuguse, con quest’ultimo che va a caccia del quarto sigillo consecutivo in questa specialità ai Millrose Games. Per quanto riguarda la velocità pura, il giamaicano Ackeem Blake e la britannica Dina Asher-Smith puntano al bis nei 60 dopo il successo a Boston.

Attesi a New York altri atleti di prima fascia internazionale come Bryce Hoppel e Donovan Brazier negli 800 metri, il baby prodigio 17enne Cooper Lutkenhaus (fresco primatista statunitense U20 sugli 800 indoor) nei 600, Joe Kovacs nel getto del peso e gli ostacolisti Dylan Beard, Cordell Tinch ed al femminile la primatista mondiale dei 60hs Devynne Charlton.