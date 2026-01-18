Atle Lie McGrath si conferma e vince lo slalom di Wengen. Vinatzer vicino alla top10

Atle Lie McGrath concede il bis e trionfa nuovamente nello slalom di Wengen. Il norvegese replica il successo dello scorso anno e conquista il quinto successo della carriera in Coppa del Mondo. Già in testa dopo la prima manche, McGrath si è confermato anche nella seconda e con questo risultato vola in testa alla classifica di specialità. Un podio un po’ tutto a tinte norvegese, visto che al secondo posto c’è il grande ex Lucas Pinheiro Braathen, che ormai da tempo corre sotto bandiera brasiliana, mentre terzo chiude Henrik Kristoffersen. Vinatzer chiude a ridosso dei primi dieci ed ora spera in un riscatto tra Kitzbuehel e Schladming.

Una vittoria abbastanza netta quella di McGrath, che si è imposto con 47 centesimi di vantaggio su Pinheiro Braathen, che ha rimontato due posizioni nella seconda manche. Terza posizione per Kristoffersen, che perde un posto rispetto a metà gara e termina ad 81 centesimi dal connazionale.

Quarto posto per lo svizzero Loic Meillard (+1.30), che ha preceduto il norvegese Timon Haugan (+1.53). Clamorosa rimonta dello svizzero Matthias Iten (+2.07), che recupera diciassette posizioni nella seconda manche. Settimi a pari merito il croato Filip Zubcic e l’austriaco Michael Matt (+2.09), mentre completano la Top-10 il francese Clement Noel (+2.39) ed il norvegese Eirik Hystad Solberg (+2.47).

Tredicesimo posto per Alex Vinatzer (+2.66), che risale due posizioni rispetto alla prima manche, ma paga un errore nel finale che gli ha fatto perdere sicuramente decimi preziosi. 26° posto per Tommaso Sala, mentre è uscito Tommaso Saccardi, che ha perso una grande occasione di ottenere punti in Coppa del Mondo.