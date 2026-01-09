Assegnate le wild-card degli Australian Open 2026: Kyrgios relegato ad un “contentino”

Sono state assegnate tutte le wild-card per gli Australian Open 2026, il primo Slam della stagione che andrà in scena sul cemento di Melbourne da domenica 18 gennaio a domenica 1° febbraio. Si tratta di otto inviti per il singolare maschile e di altrettanti per il tabellone principale femminile, in entrambi i casi quattro tagliandi sono stati consegnati nelle mani di tennisti australiani, che avranno così la possibilità di giocare di fronte al proprio pubblico.

Tra i padroni di casa figurano James Duckworth (numero 85 del mondo), Rinky Hijikata (numero 111), Jordan Thompson (113) e Christopher O’Connell (114). Spazio anche allo statunitense Patrick Kypson (118), al cinese Bu Yunchaokete (120), al francese Kyrian Jacquet (136) e, soprattutto, all’eterno svizzero Stan Wawrinka, che vinse gli Australian Open nel 2014 e che li giocherà per l’ultima volta in carriera a 40 anni.

Ci si aspettava una wild-card per l’idolo di casa Nick Kyrgios, che però ha nei fatti rinunciato all’invito e si concentrerà soltanto sul doppio insieme all’amico Thanasi Kokkinakis, con cui alzò al cielo il trofeo nel 2022: “Dopo una buona conversazione con Tennis Australia ho deciso di giocare solo il doppio agli Australian Open. Sto bene, ma non ho ancora i 5 set nelle gambe. Questo torneo per me significa tutto, ma preferisco lasciare il posto a chi è più pronto. Sto facendo di tutto per competere e stare bene quest’anno“.

Tra le donne spicca l’infinita Venus Williams, che a 45 anni e mezzo si rimetterà in gioco da attuale numero 582 del mondo e dopo aver giocato la finale in singolare in due occasioni (2003 e 2017). La giocatrice più alta nel ranking è la francese Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (numero 117 della classifica WTA), le quattro australiane saranno invece Talia Gibson, Priscilla Hon, Emerson Jones, Taylah Preston. Ai nastri di partenza anche la statunitense Elizabeth Mandlik e la kazaka Zarina Diyas.

WILD CARD AUSTRALIAN OPEN 2026

SINGOLARE MASCHILE

Bu Yunchaokete (Cina)

James Duckworth (Australia)

Rinky Hijikata (Australia)

Kyrian Jacquet (Francia)

Patrick Kypson (USA)

Jordan Thompson (Australia)

Christopher O’Connell (Australia)

Stan Wawrinka (Svizzera)

SINGOLARE FEMMINILE

Zarina Diyas (Kazakhstan)

Talia Gibson (Australia)

Priscilla Hon (Australia)

Emerson Jones (Australia)

Elizabeth Mandlik (USA)

Taylah Preston (Australia)

Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (Francia)

Venus Williams (USA)