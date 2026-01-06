Aspetti D’Antonio e Trocker, Francesca Fanti sfiora il podio a Tremblant: chi è l’azzurra dello sci alpino?

Giada D’Antonio non ha portato a termine la prima manche, Anna Trocker è uscita nella seconda dopo essersi presentata al cancelletto di partenza con il secondo tempo a metà gara, e così la migliore italiana nel primo gigante di Tremblant, prova valida per la Nor-Am Cup, è stata Francesca Fanti. Nel circuito equivalente alla Coppa Europa in Nord America (uno degli eventi alle spalle della Coppa del Mondo per importanza), si attendono grandi riscontri da D’Antonio e Trocker (che hanno già debuttato nel massimo circuito internazionale itinerante), ma oggi è spuntato un nome poco conoscente al grande pubblico.

Francesca Fanti ha chiuso al quarto posto con un ritardo di 1’14” dall’austriaca Franziska Gritsch, fermandosi ad appena un centesimo dal terzo gradino del podio, su cui è salita la padrona di casa Arianne Forget. Si tratta di uno dei migliori risultati della carriera per la quasi 27enne (spegnerà le candeline il prossimo 25 gennaio), che era reduce dalla vittoria nello slalom FIS di Proctor disputato lo scorso 2 gennaio e che ad agosto era salita sul terzo gradino del podio in gigante e in slalom a Ushuaia (nell’ambito della South American Cup, un altro circuito minore di sci alpino).

La mantovana si è sempre distinta nelle discipline tecniche, dove ha conquistato tutte le sue vittorie ad esclusione del superG CIT disputato lo scorso 26 marzo a Cortina d’Ampezzo. A livello FIS ha vinto quattordici gare tra il 2018 e il 2026: le prime dodici in Italia, poi sono arrivate le affermazioni nel gigante di Soelden del 4 dicembre 2024 e la già citata stoccata tra i pali stretti a Proctor. Soltanto un’apparizione in Coppa del Mondo: non portò a termine la prima manche del gigante di Kranjska Gora il 15 febbraio 2020, praticamente alla vigilia dello stop per pandemia.