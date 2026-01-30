AS Monaco-Virtus Bologna oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming

Trasferta in Eurolega per la Virtus Bologna, che oggi venerdì 30 gennaio alle ore 19:30 fa visita all’AS Monaco per la venticinquesima giornata della regular season 2025-2026 nell’unico turno previsto questa settimana.

Le V-nere vogliono tornare al successo dopo le due sconfitte consecutive rimediate rispettivamente contro Fenerbahce Istanbul (80-85) e Stella Rossa Belgrado (93-102) per non perdere troppo terreno dal decimo posto ultimo utile per accedere ai play-in. 11-13 è il record degli emiliani, con coach Dusko Ivanovic che proverà a sfruttare ancora la verve offensiva di Matt Morgan vista anche l’assenza di Carsen Edwards e la solidità sotto il ferro di ‘Momo’ Diouf.

Anche l’AS Monaco punta al riscatto, con i monegaschi usciti battuti da Real Madrid (90-78) e Stella Rossa (96-100 dTs) scivolando così al sesto posto in graduatoria con uno score di 15-9 finora. Sfida particolare per Nikola Mirotic e Mike James visti i loro trascorsi all’Olimpia Milano acerrimi rivali della Virtus, con Daniel Theis e Matthew Strazel a dare man forte sia dal pitturato che dal perimetro.

Palla a due che verrà alzata questa sera al Salle Gaston Medicin del Principato di Monaco alle ore 19:30. Diretta tv garantita da Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Basket (canale 205), con la diretta streaming disponibile su SkyGO e Now TV. OA Sport vi fornirà infine la diretta Live testuale, per non farvi perdere nemmeno un’azione di questo grande match di Eurolega.

A CHE ORA MONACO-VIRTUS BOLOGNA EUROLEGA BASKET 2026 OGGI

Venerdì 30 gennaio

Ore 19:30 AS Monaco-Virtus Olidata Bologna – Diretta TV su Sky Sport Uno e su Sky Sport Basket

PROGRAMMA MONACO-VIRTUS BOLOGNA EUROLEGA BASKET 2026 OGGI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (Canale 201), Sky Sport Basket (Canale 205)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV

Diretta Live testuale: OA Sport