Arthur Fils rinuncia anche agli Australian Open: “La schiena sta guarendo, ma non sono ancora al 100%”

Arthur Fils posticipa ulteriormente il suo ritorno in campo e decide di rinunciare agli Australian Open 2026, primo Major dell’anno che si terrà a Melbourne dal 18 gennaio al 1° febbraio. Il tennista francese ha ufficializzato proprio nelle ultime ore il suo forfait per l’Happy Slam, dopo essersi cancellato dall’entry list dell’imminente ATP 250 di Hong Kong.

Il ventunenne transalpino, capace di spingersi fino ad un best ranking di numero 14 al mondo nella passata primavera, ha rimediato un brutto infortunio alla schiena durante il Roland Garros 2025 e da quel giorno ha giocato solamente due partite ufficiali in occasione del Masters 1000 di Toronto. Evidentemente Fils non ha ancora recuperato appieno dai problemi fisici degli ultimi mesi e dovrà rimandare il suo rientro nel circuito.

“Essere infortunati fa parte della vita di un atleta di alto livello. Ci vuole tutto il tempo necessario, non è poi così grave. Ho 21 anni, mi restano ancora 10-15 anni di carriera, non è una gara. Con le risorse che sto investendo ora, posso vincere tornei importanti. Ho sempre detto che volevo diventare il numero 1 al mondo e vincere degli Slam: in questo senso stiamo facendo un buon lavoro“, dichiara il francese classe 2004.

Fils ha poi aggiunto, sempre in un video pubblicato sul suo nuovo canale Youtube: “Mi sento bene, la mia schiena sta guarendo bene. Ci vorrà molto lavoro per tornare al meglio. Sarei stato un po’ al di sotto della forma fisica per l’Australia, perciò preferisco tornare quando sarò al 100%“.