Sci Alpino
Armand Marchant trionfa nello slalom di Coppa Europa a Crans-Montana. Canins è il migliore degli italiani
Armand Marchant, grazie ad una straordinaria rimonta operata nella seconda discesa, trionfa nello slalom speciale di Coppa Europa disputato sulle nevi di Crans-Montana. L’Italia non riesce purtroppo ad essere protagonista e deve accontentarsi delle posizioni di rincalzo con Matteo Canins che chiude come migliore degli azzurri.
Il belga, ottavo dopo la prima manche con un distacco di poco superiore al secondo, recupera tutto lo svantaggio accumulato e taglia il traguardo in 1:42.47. Marchant precede di ventiquattro centesimi lo svizzero Sandro Simonet e di quarantacinque il norvegese Hans Grahl-Madsen.
Completano la Top 5 il finlandese Jesper Pohjolainen, quarto in 1:43.03 dopo aver chiuso la prima manche al decimo posto, e il francese Antoine Azzolin, quinto in 1:43.27 e capace di rimontare otto posizioni dopo aver terminato la prima discesa in tredicesima posizione. Matteo Canins termina in dodicesima posizione con 1:44.44 dopo aver chiuso ventunesimo nella prima parte di gara.
Alessandro Pizio chiude la sua prova in quattordicesima posizione con 1:44.55 e precede di quattro centesimi il compagno di squadra Stefano Pizzato, sedicesimo. Corrado Barbera, reduce dalla qualificazione ad Adelboden, chiude ventesimo in 1:45.06, mentre Simon Maurberger è ventisettesimo con 1:48.20.