Antropova inventa il trentello, ma Scandicci perde il braccio di ferro con il VakifBank di Guidetti in Champions League

Scandicci ha perso contro il VakifBank Istanbul per 3-1 (26-24; 22-25; 17-25; 25-21) nel big match valido per la terza giornata della fase a gironi della Champions League di volley femminile. Le ragazze di coach Giovanni Guidetti hanno espugnato il Pala BigMat di Firenze e si sono così issate al comando del gruppo A con tre successi (9 punti) davanti al sestetto guidato da Marco Gaspari (due vittorie, sei punti).

Si trattava di uno scontro diretto fondamentale per il primo posto nel girone, l’unico che assegna la qualificazione diretta ai quarti di finale della massima competizione continentale. Le seconde classificate dei cinque raggruppamenti e la miglior terza disputeranno un playoff che metterà in palio gli ultimi tre pass per la fase a eliminazione diretta. Scandicci sarà chiamata a ribaltare la situazione nello scontro diretto in programma tra un mese, passando per i più morbidi incroci con l’Alba Blaj e il Volero Le Cannet.

Le toscane si sono imballate sul 24-21 nel primo parziale, non riuscendo a concretizzare i tre set-point avuti a disposizione: una scatenata Markova (due pallonetti, un vincente, un muro), una palla spinta di Skinner, due ace di Cansu hanno permesso al VakifBank di ribaltare la situazione. La corazzata turca è ripartita a razzo nella seconda frazione (0-5), ma le padrone di casa sono riuscite a recuperare piano piano e hanno agganciato il pareggio a quota 18 grazie a una brillantissima Antropova.

Nel momento di massimo sforzo, però, ci ha pensato Gunes con un muro e un primo tempo a distanziare nuovamente la Savino Del Bene (20-22), poi Boskovic ha ruggito con un diagonale e una parallela per chiudere i conti. Scandicci ha dominato il terzo set e nel quarto è riuscita a portarsi sul 15-13, ma poi Cazaute e Boskovic hanno suonato la carica (19-21) prima del vincente di Markova e dell’ace di Cansu che ha regolato il successo alle ospiti.

A trascinare il VakifBank sono state l’opposto Tijana Boskovic (24 punti, 4 muri, 49% in attacco) e la schiacciatrice Marina Markova (21 punti, 2 muri, 43%) sotto la regia di Cansu Ozbay (5), che ha ben sfruttato anche l’altro martello Helena Cazaute (11) e la centrale Zehra Gunes (10 punti, 3 muri). A Scandicci non è bastata la superlativa bomber Ekaterina Antropova (30 punti, 5 muri, 5 ace, 50% in attacco), da annotare gli undici punti dello schiacciatore Sarah Franklin, i 9 del martello Avery Skinner e i 9 della centrale Camilla Weitzel.