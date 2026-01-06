Anna Trocker in corsa per la vittoria nel gigante Nor-Am di Tremblant, fuori Giada D’Antonio

Anna Trocker si conferma a suo agio sulle nevi nordamericane e realizza il secondo tempo nella manche inaugurale del primo gigante femminile di Mont-Tremblant valevole per la Nor-Am Cup 2025-2026 di sci alpino. La diciassettenne altoatesina, quinta e seconda in Colorado quasi un mese fa nelle prime due prove stagionali del circuito continentale tra le prove larghe, è pienamente in corsa per la vittoria.

La giovane promessa azzurra classe 2008, già vincitrice lo scorso 11 dicembre di uno slalom di Nor-Am Cup a Copper, ha vissuto negli ultimi dieci giorni le sue prime esperienze in Coppa del Mondo mancando l’accesso alla seconda manche sia nel gigante di Semmering che in quello di Kransjka Gora anche a causa di pettorali proibitivi. L’obiettivo di questa trasferta oltreoceano è proprio quello di raccogliere buoni risultati nel circuito nordamericano per abbassare i pettorali in vista delle prossime apparizioni nel Circo Bianco.

Trocker (pettorale 4) ha chiuso la prima discesa odierna a 36 centesimi dal miglior crono firmato dalla padrona di casa canadese Justine Lamontagne, che ha completato la prova in 1:05.94 con il pettorale 1, mentre il terzo posto provvisorio è occupato dall’austriaca Franziska Gritsch a 0.37 dalla vetta e ad un solo centesimo dalla piazza d’onore.

Almeno un secondo di ritardo dalla testa per tutte le altre, con l’Italia che si inserisce nella top10 a metà gara anche con Francesca Fanti (sesta a 1.12) e Giorgia Collomb (ottava a 1.67 partendo però con il 31). Fuori dai giochi purtroppo la sedicenne napoletana Giada D’Antonio, che non ha raggiunto il traguardo ma avrà comunque la possibilità di rifarsi domani in gara-2.