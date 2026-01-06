Anna Trocker e Giada D’Antonio fuori nel gigante Nor-Am di Tremblant, ma l’Italia scopre Francesca Fanti!

Epilogo amaro per l’Italia nel primo dei due giganti femminili di Mont-Tremblant valevoli per la Nor-Am Cup 2025-2026 di sci alpino. Anna Trocker e Giada D’Antonio, le due giovani promesse azzurre più attese, non hanno terminato la competizione sulla pista canadese mentre il miglior piazzamento della squadra italiano è stato ottenuto a sorpresa da Francesca Fanti.

La 26enne mantovana, ottima sesta al termine della manche inaugurale con il pettorale 20, ha tenuto alta l’asticella anche nella seconda discesa guadagnando un paio di posizioni (con il secondo tempo di manche) e sfiorando il podio. Fanti ha chiuso ad un solo centesimo dal terzo posto della padrona di casa Arianne Forget e a 1.14 dalla vincitrice austriaca Franziska Gritsch, che ha battuto di 0.36 la canadese Justine Lamontagne (leader a metà gara).

L’unica altra azzurra in top30 è alla fine Cecilia Pizzinato 27ma, mentre tutte le altre sono uscite. La sedicenne napoletana Giada D’Antonio non aveva raggiunto il traguardo nella prima manche e proverà a rifarsi domani in gara-2 dopo aver debuttato recentemente in Coppa del Mondo nel controverso slalom speciale di Semmering.

Grandi rimpianti anche per Giorgia Collomb e soprattutto per Anna Trocker, con la prima che non riesce ancora ad uscire dalla spirale negativa degli ultimi mesi incappando in un altro risultato negativo. La valdostana classe 2006, ottava nella manche d’apertura con il pettorale 31, non ha concluso la seconda discesa proprio come la 17enne altoatesina, che occupava addirittura la piazza d’onore a metà competizione ed era pienamente in corsa per il successo.