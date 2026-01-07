Anna Trocker devastante in Nor-Am! Domina il gigante di Tremblant con distacchi biblici! Fuori D’Antonio

Si conclude con la straordinaria vittoria di Anna Trocker la seconda manche del gigante femminile di Tremblant (Canada), tappa della Nor-Am 2025-2026. Sulle nevi canadesi, l’altoatesina si è confermata al vertice dopo la prima frazione ed ha vinto la gara rifilando alle avversarie distacchi significativi. Tempo complessivo di 2’10″23 per l’azzurra che si regala un prezioso successo dopo l’uscita di ieri.

La sciatrice azzurra ha letteralmente dominato anche la seconda manche, infliggendo alla seconda, l’austriaca Franziska Gritsch, un distacco complessivo di 1.54. Completa il podio una grandissima Francesca Fanti (+1.97) che ha messo a segno una rimonta dalla quinta posizione. Passi in avanti importanti per l’ azzurra, reduce dal quarto posto di ieri: a 26 anni questa ragazza sta dimostrando di poter dire la sua nello sci che conta. Vedremo se arriveranno conferme nelle prossime settimane in Coppa Europa e se, soprattutto, le verrà concessa una chance anche in Coppa del Mondo.

Chiude invece in settima posizione (+2.78) Giorgia Collomb che aveva concluso la prima manche al decimo posto con uno dei pettorali più alti (33). Di sicuro non il risultato sperato per la valdostana. Se l’obiettivo del ‘declassamento’ in Nor-Am era quello di farle riprendere fiducia, allora non è stato centrato. Anzi, incassare quasi 3 secondi da una compagna di squadra più giovane potrebbe insinuare ulteriori tarli nella testa.

Nella prima manche era invece uscita l’attesa Giada D’Antonio, per la quale la campagna nordamericana si sta finora rivelando decisamente avara di soddisfazioni. Vedremo se la campana riuscirà a cambiare marcia nell’amato slalom che andrà in scena domani a St-Sauveur.