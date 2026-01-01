Andrea Vavassori confermato nel consiglio giocatori dell’ATP

L’ATP ha annunciato la composizione del Players Advisory Council, nella sostanza il consiglio dei giocatori, per la stagione 2026. Ci sono alcuni cambiamenti che opereranno su base triennale, ma nella sostanza il novero delle figure di riferimento è qualificato sotto diversi aspetti.

Tra i nomi che sono all’interno del consiglio c’è quello di Andrea Vavassori. Il torinese era stato eletto come rappresentante del doppio, ed è stato confermato anche per il 2026 in quello che è il suo mandato triennale. In questo senso il nome nuovo nella parte legata al doppio è quello di Marcelo Arevalo di El Salvador, tra i massimi giocatori al mondo nella specialità.

Nella categoria dei primi 50 del mondo confermati il russo Andrey Rublev e lo spagnolo Pedro Martinez; entrano il portoghese Nuno Borges e il belga Zizou Bergs. Nella categoria dei top 100 fino al 51° posto abbiamo l’argentino Camilo Ugo Carabelli e l’americano Mackenzie McDonald, che è stato rieletto per un secondo mandato triennale. Resta nel consiglio anche lo spagnolo Jaume Munar, affiancato ora dal cinese Zhizhen Zhang.

C’è anche il venezuelano Nicolas Pereira, che fa parte di una categoria a parte (ex giocatori) dal momento che dopo la carriera ha svolto con successo il ruolo di telecronista per Tennis Channel. E c’è anche Federico Ricci, al terzo anno del suo mandato come rappresentante degli allenatori: si tratta dell’allenatore di, tra gli altri, Emil Ruusuvuori.