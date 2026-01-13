Andrea Vavassori, che occasione a Brisbane: cambia tutto con l’eliminazione di Tsitsipas

Andrea Vavassori ha incominciato la settimana da numero 336 del mondo e si è reso protagonista di una bellissima prestazione al debutto nel torneo ATP 250 di Auckland, riuscendo a battere il numero 41 del ranking ATP dopo essere partito dalle qualificazioni: il tennista italiano ha prevalso contro il canadese Gabriel Diallo con il punteggio di 6-3, 7-6(4) sul cemento della località neozelandese e si è qualificato agli ottavi di finale.

Un bellissimo colpaccio firmato dal nostro portacolori, che può anche sfruttare una bella chance, visto che all’orizzonte non ci sarà un avversario insuperabile. Secondo il pronostico della vigilia, il 33enne, che ha già scalato virtualmente 49 posizioni si è issato al 287mo posto virtuale, avrebbe dovuto incrociare il greco Stefanos Tsitsipas, ma il numero 33 del circuito è stato sconfitto dall’australiano Aleksandar Vukic: il numero 87 del ranking ATP, passato dalle qualificazioni, ha prevalso con il punteggio di 7-6(3), 7-6(5) e sarà così prossimo avversario dell’azzurro, reduce dall’avventura Cup.

Non ci sono precedenti tra i due giocatori, anche perché il piemontese si concentra più sul doppio che sul singolare. In caso di qualificazione ai quarti di finale, avvicinerebbe sensibilmente al 250ma piazza della graduatoria internazionale e si meriterebbe il testa a testa con il vincente del derby statunitense tra Tommy Paul e Reilly Opelka.