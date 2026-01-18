Ancora Italia a Benidorm! Giorgia Pellizotti si impone nella gara Juniores femminile di Coppa del Mondo

Prosegue nel migliore dei modi per l’Italia il lungo programma della tappa di ciclocross di Benidorm (Spagna), valevole per la Coppa del Mondo 2025-2026. Dopo il successo di Patrick Pezzo Rosola nella gara maschile, la squadra azzurra conquista un’altra preziosa vittoria grazie a Giorgia Pellizotti. Prima affermazione stagionale in Coppa per l’italiana, autrice di una gara magistrale.

La classe 2008 è stata incollata alla ruota della francese Lise Revol fino all’ultimo giro, quando ha deciso di alzare il ritmo sorprendendo la transalpina, che si è dovuta accontentare della seconda posizione, a 10″ dalla vincitrice. Le due sono riuscite subito a fare il vuoto rispetto al gruppone, giocandosi così la vittoria in un duello finale appassionante che ha sorriso all’azzurra.

Terza posizione per la più accreditata Barbora Bukovska, che termina la prova a 48″ da Pellizotti. Per l’azzurra, si tratta del secondo successo nel 2026 dopo quello di Zonhoven (non valido per la Coppa del Mondo). Più indietro, invece, le altre italiane. Elisa Bianchi si è infatti piazzata all’undicesimo posto (1’49”) mentre Nicole Azzetti, campionessa italiana, si è dovuta accontentare della 14ma piazza (2’08”). Dietro di lei Nicole Righetto, quindicesima all’arrivo (2’15”).