Anche McEnroe rincara la dose su Sinner: “Un favoritismo: a parti inverse cosa avrebbero fatto?”

La vittoria di Jannik Sinner contro lo statunitense Eliot Spizzirri continua a fare parlare per l’episodio che ha caratterizzato il terzo set: a causa delle temperature molto elevate, gli organizzatori hanno adottato il nuovo protocollo di sicurezza stilato appositamente per queste condizioni estremi e si è così interrotto l’incontro, in modo da poter chiudere il tetto della Rod Laver Arena e permettere ai giocatori di proseguire la partita in una situazione un po’ più umanamente sostenibile.

Il numero 2 del mondo, che aveva perso il primo parziale e aveva dovuto fare i conti anche con i crampi, ha approfittato della sospensione, ha ritrovato la brillantezza necessaria ed è riuscito a sconfiggere il numero 85 del ranking ATP con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4, 6-4, meritandosi così la qualificazione agli ottavi di finale dello Slam di cui ha conquistato le ultime due edizioni. Il fuoriclasse altoatesino tornerà sul cemento di Melbourne nella giornata di lunedì 26 gennaio per disputare il derby con Luciano Darderi.

Jannik Sinner ha scacciato la paura in un momento davvero complesso e il match contro l’americano potrebbe avere rappresentato una vera e propria svolta nel torneo, dove si è presentato con il chiaro intento di dare la caccia al terzo sigillo consecutivo. L’auspicio è che non ci siano scorie fisiche per il 24enne, che in caso di vittoria contro Darderi se la dovrebbe vedere ai quarti di finale contro il vincente del confronto tra lo statunitense Ben Shelton e il norvegese Casper Ruud.

L’episodio che ha caratterizzato il match con Spizzirri ha catturato anche l’attenzione di John McEnroe, ex numero 1 del mondo capace di vincere sette Slam (tre Wimbledon e quattro US Open tra il 1979 e il 1984). Il 66enne statunitense ha rincarato la dose nei confronti di Jannik Sinner in un commento rilasciato a ESPN: “Non credo che nessuno voglia vedere questo nel nostro sport. Sembra che ci sia un favoritismo. Mi piacerebbe pensare che se fosse successo a Spizzirri, avrebbero interrotto anche la partita. Non so se l’avrebbero fatto”.