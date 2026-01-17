America’s Cup, regate preliminari a Cagliari! Svelate le date, prima tappa verso Napoli con un anno d’anticipo

Mercoledì 21 gennaio verranno svelate tutte le date della America’s Cup 2027: tra pochi giorni sapremo il calendario dettagliato della prossima edizione della competizione sportiva più antica del mondo, che andrà in scena nelle acque di Napoli durante l’estate 2027. Il prestigioso evento velico sarà preceduto da una serie di manifestazioni preliminari, nelle ultime ore sono state ufficialmente comunicate la sede e la data della prima kermesse di avvicinamento alla Coppa America.

Gli appassionati possono già prendere nota: Cagliari, dal 21 al 24 maggio 2026. Tra quattro mesi, dunque, le squadre iscritte alla America’s Cup si ritroveranno in Sardegna per i primi test ufficiali e le prime regate, che faranno da antipasto alla 38ma edizione di una competizione nata nell’ormai lontano 1851. Come si legge nel comunicato stampa, “bisognerà tenere d’occhio i fenomeni dei venti di Maestrale e Scirocco, che possono creare condizioni interessanti e impegnative nella Baia degli Angeli“.

Per la prima regata preliminare a Cagliari, tutte le squadre avranno la possibilità di schierare due AC40 (la barca più piccola, in America’s Cup si impiegheranno gli AC75), con la seconda imbarcazione equipaggiata da un mix di membri delle squadre giovanili e femminili. Ci potrebbero essere anche 18-20 nodi, condizioni che permetterebbero agli scafi di acquisire parecchia velocità. Ricordiamo che Cagliari è la base di Luna Rossa, che sarà della partita, anche se il termine delle iscrizioni è previsto per il 31 gennaio.

Al momento risultano presenti Team New Zealand (detentore della Vecchia Brocca) e Athena Racing (Challenger of Record), entro le prossime due settimane dovranno pervenire le domande di ammissione degli altri team: salvo sorprese, ci saranno Luna Rossa, i francesi di K-Challenge e gli svizzeri di Alinghi, salvo altre possibili aggiunte.