Amedeo Bagnis si conferma sul podio a St.Moritz ed è anche argento europeo!

Quattro podi consecutivi, due nel giro di tre giorni. È la sua pista preferita di gran lunga e lo dimostra ogni volta che pennella le curve sul budello svizzero. Amedeo Bagnis continua a timbrare il cartellino in quel di St. Moritz: dopo la seconda piazza arrivata nella gara che recuperava quella annullata a Winterberg, l’azzurro si ripete sul secondo gradino del podio oggi nella Coppa del Mondo di skeleton.

Lo scenario è praticamente lo stesso visto mercoledì: Matt Weston è un gradino sopra a tutti e vince ancora con il tempo totale di 2’16”58, trovando il miglior crono in entrambe le discese. Da segnalare che oggi la competizione era valida anche per gli Europei, dunque per il britannico c’è la medaglia d’oro. Bagnis è il primo degli umani: 91 centesimi di ritardo è un distacco abissale dalla vetta, ma quanto basta per rimontare una posizione nella run decisiva e chiudere secondo.

Argento continentale che fa sognare in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Terzo è il cinese Zheng Yin che, rispetto a due giorni fa, guadagna una posizione rispetto al tedesco Christopher Grotheer (bronzo europeo). Quinto nuovamente il coreano Seunggi Jung. Andando a guardare i piazzamenti degli altri italiani, quindicesima posizione per Mattia Gaspari, mentre è ventiduesimo Pietro Drovanti.