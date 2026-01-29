AlUla Tour 2026, colpo doppio di Yannis Voisard nella terza tappa

Yannis Voisard si aggiudica in volata la terza tappa dell’AlUla Tour 2026 da Winter Park a Bir Jaydah Mountain Wirkah, di 142,1 chilometri. Sull’arrivo in salita il corridore della Tudor Pro Cycling Team batte i compagni con cui aveva tentato l’azione nel finale, conquista il secondo successo della sua carriera e la testa della generale.

Lo svizzero brucia allo sprint il portoghese Alfonso Eulalio della Bahrain Victorious e il colombiano Sergio Higuita della XDS Astana Team, il primo a lanciare la sua progressione. La giornata trionfale di Voisard si completa con il primato in classifica generale con quattro secondi sul lusitano e sei sul sudamericano.

A due chilometri dalla fine Jan Christen della UAE Team Emirates XRG sferra l’attacco a cui risponde con prontezza Gianmarco Garofoli della Soudal Quick-Step. A poco più di un chilometro lo svizzero piazza lo scatto secco e stacca il compagno di avventura. Da dietro tornano sotto e si accodano Alfonso Eulalio della Bahrain-Vicotorious, il colombiano Sergio Higuita della XDS Astana Team e l’elvetico Yannis Voisard della Tudor Pro Cycling Team.

Nelle prime fasi di gara erano partiti all’attacco i malesi Zhe Yie Kee e Muhammad Nur Aiman Bin Rosli della Terengganu Cycling Team e il saudita Nader Hazazi. I tre toccano un vantaggio massimo di 2’40”. A cinquantotto chilometri dalla conclusione Hazazi si stacca e lascia via libera all’azione dei due compagni di fuga, riassorbiti nel finale dal gruppo.