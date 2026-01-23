Snowboard
ALTRA PERLA! Roland Fischnaller detta legge nel PGS di Simonhöhe! Anche March sul podio
Sono finiti gli aggettivi per descrivere Roland Fischnaller, l’immenso campione azzurro. Il 45enne, dopo un weekend non positivo a Bansko, ritorna a fare quello che sa fare meglio: vincere. L’italiano è riuscito infatti a conquistare il PGS di Simonhöhe (Austria), tappa valevole per la Coppa del Mondo, battendo nella Big Final il padrone di casa Fabian Obmann (+0.40)
Quella ottenuta oggi è la terza vittoria stagionale per Fischnaller che ora punta al grande obiettivo delle Olimpiadi Invernali, competizione che disputerà per la settima volta. Le soddisfazioni tricolori però non finiscono qui. Il leader della classifica generale Aaron March è infatti riuscito ad imporsi nella Small Final sul sud-coreano Sangho Lee conquistando una preziosa terza posizione (la terza stagionale).
Si ferma invece ai quarti di finale il percorso del detentore della Sfera di Cristallo Maurizio Bormolini, uscito dopo poche porte nel confronto con l’austriaco Fabian Obmann. Fuori ai quarti anche Tommy Rabanser, che in precedenza aveva eliminato il connazionale Edwin Coratti.