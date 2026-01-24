Alice Pazzaglia trionfa nello slalom di Chamonix in Coppa Europa. Beatrice Sola in Top 5

Si tinge di azzurro lo slalom di Coppa Europa in notturna disputato sulla pista francese di Chamonix. Alice Pazzaglia si conferma la più forte e centra il secondo successo consecutivo in ventiquattro ore. Completa l’ottima prova della formazione tricolore il piazzamento tra le migliori cinque di Beatrice Sola.

Pazzaglia, dopo aver chiuso la prima parte di gara in quarta posizione, cambia passo nella seconda, recupera tre posizioni e chiude la gara con 1:32.49. L’azzurra precede un duo tutto svedese, Moa Landstroem , seconda con un distacco di +0.24, e Moa Bostroem Mussener, terza a +0.30.

Completa la composizione della Top 5 l’austriaca Leonie Raich che taglia il traguardo con il crono di 1:32.85 e precede Beatrice Sola. La sciatrice italiana, dopo il podio di ieri, conferma il suo momento positivo, guadagna una piazza nella seconda discesa e termina la propria prestazione in quinta posizione con un ritardo di +0.60 dalla compagna.

Rende ancor meglio la bontà della prova della rappresentativa tricolore l’ottava piazza conquistata da Ambra Pomaré, staccata di 0.80. Le altre azzurre devono accontentarsi delle prestazioni di rincalzo: Tatum Bieler è ventunesima a +2.18, Victoria Klotz è ventiduesima con un ritardo di 2.23 e precede di un centesimo la compagna Annette Belfrond, ventitreesima. Maria Sole Antonini chiude venticinquesima con un distacco di +2.33.