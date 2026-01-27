Alexander Zverev: “Senza dolore esprimo il mio miglior tennis ed è quello che voglio continuare a fare”

Alexander Zverev continua la sua corsa agli Australian Open 2026 e conquista l’accesso alle semifinali al termine di una battaglia di tre ore e tredici minuti contro un combattivo Learner Tien. Il numero 3 del mondo si impone in quattro set con il punteggio di 6-3, 6-7(5), 6-1, 7-6(3) sul cemento della Rod Laver Arena, al termine di un match più complesso di quanto possa suggerire il risultato finale.

Il tedesco centra così la decima semifinale Slam in carriera e la quarta a Melbourne, confermandosi sempre più solido e continuo nei tornei major. A fare la differenza, nei momenti chiave, è stato soprattutto il servizio, fondamentale per spezzare la resistenza di un Tien capace di reggere e spesso dominare gli scambi da fondo campo.

Non a caso, Zverev ha elogiato apertamente l’avversario in conferenza stampa: “È stato incredibile vedere come ha giocato da fondo. Stava giocando in maniera straordinaria. Per vincere il servizio è stato decisivo, perché negli scambi da fondo lui era semplicemente incredibile“.

Dopo un primo set controllato, il match si è complicato nel secondo, dove Tien ha alzato il livello, strappando il tie-break e rimettendo in discussione l’inerzia dell’incontro. Zverev ha però reagito con autorità nel terzo parziale, dominato 6-1, prima di chiudere la pratica nel quarto set con un altro tie-break giocato con grande lucidità.

Oltre al risultato, a colpire è soprattutto la serenità mostrata dal tedesco, finalmente libero dai problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento negli ultimi mesi. “Negli ultimi dieci giorni mi sono sentito sano e senza dolore, cosa che non provavo da almeno dodici mesi. Questo cambia tutto: sono felice in campo e sento di giocare a un buon livello“.

Zverev ha anche ammesso che il miglior tennis della sua carriera resta quello espresso prima del grave infortunio al Roland Garros 2022, ma le sensazioni attuali sono incoraggianti: “Il mio miglior tennis è stato probabilmente a Parigi 4 anni fa, ma ora sto ritrovando fiducia e libertà nei colpi“. In semifinale il tedesco affronterà uno tra Carlos Alcaraz e Alex de Minaur, senza nascondere l’obiettivo più ambito: “Sto ancora inseguendo quello Slam che mi manca, ma voglio anche godermi il mio tennis. In questo momento lo sto facendo, ed è la cosa più importante“.