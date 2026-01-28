Alexander Zverev punge Alcaraz e Sinner: “Guadagnano 50 milioni di dollari l’anno, non tutti possono saltare i tornei”

Alexander Zverev affronterà lo spagnolo Carlos Alcaraz nella semifinale degli Australian Open 2026. Il tedesco (n.3 del mondo) ha battuto nei quarti l’americano Learner Tien in quattro set, mettendo in mostra una grande solidità mentale. Un ottimo tennis quello espresso dal teutonico, bravo soprattutto a leggere le situazioni più importanti del confronto, facendo leva sul suo servizio.

In conferenza stampa, tra i tanti temi trattati, vi è stato anche quello del calendario e Zverev ha lanciato una frecciatina a Carlitos e a Jannik Sinner. La questione è che si è fatto presente come i giocatori, per prevenire gli infortuni, possano comunque scegliere a quale torneo prendere parte.

“Loro guadagnano 50 milioni di dollari l’anno: non siamo tutti Carlos e Jannik”, ha detto il nativo di Amburgo con grande sincerità. “Non mi lamento della mia vita, sono molto soddisfatto anche del mio conto in banca, ma la situazione è diversa. Roger, a fine carriera, giocava dieci tornei l’anno. Novak oggi gioca dieci tornei l’anno. È un altro mondo“.

A questo proposito, c’è anche un’ammissione: “Devo migliorare la gestione del calendario. Dopo questo Australian Open la stagione sarà molto diversa per me. È un processo di apprendimento, anche perché il corpo inizia a invecchiare e a sentire di più la fatica dei match“.